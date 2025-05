Sale parto ristrutturate e ancora chiuse al Dono Svizzero | il caso arriva in Regione

Situazione critica per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale Dono Svizzero, con personale inadeguato e sale parto ristrutturate ma chiuse. Gli interventi vengono eseguiti in una sala di degenza improvvisata, sollevando preoccupazioni e proteste. Il caso giunge ora all'attenzione della Regione, che deve affrontare l'emergenza sanitaria.

Il re parto di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale Dono Svizzero in affanno. Il personale è insufficiente, le Sale parto e operatorie sono state ristrutturate ma non sono ancora utilizzabili e gli interventi vengono effettuati in una sala di degenza adattata. A denunciare ancora una volta la.

Salesi, avanti con i lavori. Due nuove sale per il parto - Presidio ospedaliero Salesi: proseguono i lavori programmati per il 2025. Il direttore generale, Armando Marco Gozzini, nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nell'area dove sono previsti i lavori per la realizzazione di un nuovo blocco travaglio parto all'interno del presidio materno-infantile. I lavori saranno avviati con l'obiettivo di allestire le nuove sale operatorie entro la fine dell'anno, mentre altri movimenti collegati al domino virtuoso, come l'attivazione della nuova PMA (Procreazione medicalmente assistita di II° livello) sono in corso d'opera e dovrebbero essere ...