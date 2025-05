Salario minimo il governo chiude la partita | entro maggio i 9 euro l’ora saranno definitivamente affossati

Il dibattito sul salario minimo si avvia verso una conclusione. Entro maggio, la proposta delle opposizioni di istituire una paga oraria di 9 euro verrà accantonata, mentre il governo si prepara ad approvare la delega sull’equa retribuzione, sopprimendo di fatto la possibilità di un salario minimo garantito. Una scelta che segnerà un punto cruciale nelle politiche retributive.

La fine del Salariominimo si avvicina. “entromaggio” la proposta delle opposizioni di introdurre una paga minima oraria di 9 euro verrà definitivamente accantonata con l’approvazione della delega sull’equa retribuzione, ovvero il testo della maggioranza che ha soppresso quello sul Salariominimo.La ministra del Lavoro, Marina Calderone, fissa i tempi per arrivare all’approdo in Aula al Senato della delega che cancellerà di fatto il Salariominimo, svuotando completamente di significato quella proposta e sostituendola con un testo che sembra avere solo un carattere simbolico. In Aula la proposta dovrebbe arrivare “entromaggio”, secondo Calderone. Con un’accelerazione che dipende anche dagli ultimi dati sui salari italiani, sempre più catastrofici.Le destre pronte a chiudere definitivamente la partita del SalariominimoLa previsione della ministra del Lavoro segue la nuova proposta delle opposizioni di calendarizzare la proposta di legge di iniziativa popolare proprio sul Salariominimo. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salario minimo, il governo chiude la partita: entro maggio i 9 euro l’ora saranno definitivamente affossati

