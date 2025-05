Sala Consilina oltre 100 atleti per l’8ª edizione del Trail Madonna di Sito Alto

Ieri, Sala Consilina ha accolto oltre 100 atleti per l'ottava edizione del Trail Madonna di Sito Alto, un’entusiasmante gara di corsa in montagna organizzata dall’associazione "GG TRAIL". I partecipanti, radunati in piazza Umberto I, si sono sfidati lungo i suggestivi sentieri del monte Sito Alto, affrontando tre diverse distanze: 28, 16 e 10 chilometri.

Si è svolta ieri a SalaConsilina l'ottava edizione del TrailMadonna di SitoAlto, gara di corsa in montagna organizzata dall'associazione "GG Trail" lungo i sentieri del monte SitoAlto. Al via in piazza Umberto I oltre 100 atleti, impegnati su tre distanze: 28, 16 e 10 chilometri.

