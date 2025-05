Sagra della Focaccia al Formaggio 2025 a Sussisa di Sori con condimenti a sorpresa

Sussisa di Sori si prepara a festeggiare la 9^ Sagra della Focaccia al Formaggio il 17 maggio, a partire dalle 18:30. Ineguagliabili specialità di focaccia con condimenti a sorpresa delizieranno i palati, mentre la serata sarà animata dalla musica degli "Early Vibes" e dal DJ Set di On Faya. Non perdere questa festa di sapori e divertimento!

Sussisa di Sori è pronta ad accogliere la 9^ SagradellaFocaccia al Formaggio. Sabato 17 maggio, dalle ore 18:30, sarà possibile gustare tutte le deliziose specialità di Focaccia al Formaggio con condimenti a sorpresa. Serata musicale con "Early Vibes", seguita dal DJ Set di On Faya.Domenica.

