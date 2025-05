Sacchi e Baresi | Ancelotti timbro italiano in Brasile Ci farà onore

Carlo Ancelotti, uno dei più grandi allenatori al mondo, si appresta a lasciare il segno anche in Brasile, portando con sé l'eccellenza e il timbro italiano. Con una carriera di successi in Spagna, Germania, Francia e Inghilterra, le aspettative sono alte. La sua nuova avventura rappresenta un motivo di orgoglio per il calcio italiano.

(Adnkronos) – "Ancelotti è uno dei più grandi allenatori che ci siano al mondo e non dobbiamo meravigliarci della notizia. Carlo è un grande ed è stato a lungo in Spagna, in Germania, in Francia, in Inghilterra e ha sempre fatto grandi cose. Porterà avanti il timbroitaliano anche in Brasile". Arrigo Sacchi ha commentato . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

