Sacchi e Baresi | Ancelotti timbro italiano in Brasile Ci farà onore

Carlo Ancelotti, simbolo dell’eccellenza calcistica italiana, si prepara a portare il suo bagaglio di esperienze in Brasile. Gli esperti riconoscono la sua grandezza, frutto di successi in Europa. La sua nuova avventura rappresenta un'opportunità per consolidare ulteriormente il prestigio dell'Italia nel mondo del calcio.

"Ancelotti è uno dei più grandi allenatori che ci siano al mondo e non dobbiamo meravigliarci della notizia. Carlo è un grande ed è stato a lungo in Spagna, in Germania, in Francia, in Inghilterra e ha sempre fatto grandi cose. Porterà avanti il timbro italiano anche in Brasile". Arrigo Sacchi ha commentato.

