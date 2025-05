Sabu è morto a 60 anni | il leggendario wrestler aveva appena combattuto il suo ultimo incontro

Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di Terry Brunk, conosciuto come Sabu, che ci ha lasciati a 60 anni. Pioniere dell'hardcore wrestling, Sabu ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dello sport. Le sue ultime performance risalgono ad aprile, e ora WWE e AEW lo celebrano come un vero rivoluzionario del ring. La sua eredità continuerà a vivere tra gli appassionati di wrestling.

Il mondo del wrestling piange Terry Brunk, in arte Sabu, morto a 60 anni. Il pioniere dell'hardcore wrestling si era esibito per l'ultima volta ad aprile. WWE e AEW lo ricordano come un rivoluzionario. 🔗Leggi su Fanpage.it

È morto Sabu, leggenda dell’Hardcore Wrestling - Sabu è scomparso all'età di 59 anni. Icona dell'hardcore wrestling e simbolo della ECW, il lottatore è stato trovato morto oggi, 11 maggio ... 🔗spaziowrestling.it