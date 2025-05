Ryanair cerca manutentori per i suoi aerei al Da Vinci di Viterbo

Ryanair, la seconda compagnia low cost più grande al mondo, cerca manutentori per i suoi aerei presso l'aeroporto Da Vinci di Viterbo. Con una flotta di 360 aerei e oltre 30.000 dipendenti, l'azienda sta ampliando i suoi organici in risposta all'aumento del traffico aereo e alla crescente domanda di servizi di volo.

