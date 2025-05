Russia-Ucraina Trump | Sto pensando di andare all’incontro a Istanbul

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso la sua intenzione di partecipare all'incontro tra Russia e Ucraina che si terrà a Istanbul il 16 maggio. Contemplando questo viaggio, Trump sottolinea l'importanza diplomatica dell'evento e la possibilità di contribuire a una risoluzione del conflitto in corso tra le due nazioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha manifestato l’intenzione di recarsi in Turchia in occasione del previsto incontro tra Russia e Ucraina a Istanbul, in programma per giovedì 16 maggio. «Sto pensando di volare all’incontro di Istanbul, c’è una possibilità se penso che accadranno delle cose», ha detto il leader americano, aggiungendo: «Dall’incontro usciranno cose buone, sarà molto importante». Trump ha confermato che si aspetta la presenza di entrambi i capi di Stato. Nel frattempo, Zelensky ha firmato la ratifica dell’accordo tra Ucraina e Stati Uniti sulle terre rare, approvato dalla Verkhovna Rada l’8 maggio con 338 voti favorevoli.Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (Imagoeconomica).Erdogan: «Con il mio amico Trump sosteniamo ogni sforzo per la pace»Zelensky ha accolto favorevolmente la prospettiva che anche Trump partecipi all’incontro, affermando: «Tutti noi in Ucraina apprezzeremmo se il presidente Trump potesse essere presente a questo incontro in Turchia. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Russia-Ucraina, Trump: «Sto pensando di andare all’incontro a Istanbul»

