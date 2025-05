Russia ignora il cessate il fuoco | continuano gli attacchi in Ucraina

La Russia ignora l'appello per un cessate il fuoco, continuando a lanciare attacchi in Ucraina nonostante l'offerta di una tregua dal 12 maggio. Le offensive contro le posizioni ucraine si intensificano, sottolineando la rinuncia di Mosca a una soluzione pacifica e rivelando l'inesauribile volontà di proseguire il conflitto e le sue atrocità.

I russi stanno ignorando completamente l'offerta di un cessate il fuoco completo e duraturo a partire dal 12 maggio. continuano ad attaccare le posizioni ucraine lungo tutta la linea del fronte. Mosca spreca un'altra opportunità per porre fine alle uccisioni. Ciò dimostra ancora una volta che l'unico obiettivo della Russia è prolungare la guerra. Così su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. "Al contrario, l'Ucraina sta compiendo ogni sforzo per porre fine alla guerra e dare una possibilità alla diplomazia. Zelensky ha persino proposto un incontro personale con Putin giovedì, ma non c'è stata ancora alcuna risposta". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Russia ignora il cessate il fuoco: continuano gli attacchi in Ucraina

