Russia boschi in fiamme ai confini con la Cina | le immagini dei soccorsi

La Russia affronta un'emergenza senza precedenti con boschi in fiamme ai confini con la Cina. Quarantasette incendi stanno distruggendo oltre 485mila ettari di foreste nel Zabaikalsky Krai. Il ministero delle Emergenze ha mobilitato elicotteri e aerei per affrontare i roghi nelle aree più difficili da raggiungere, mentre le immagini dei soccorsi raccontano la lotta contro le fiamme.

Quarantasette incendi stanno devastando oltre 485mila ettari di bosco nella regione di Zabaikalsky Krai, nell’estremo oriente della Russia, secondo quanto riferito dal ministero delle Emergenze russo. Per spegnere i roghi nelle zone più difficili da raggiungere vengono impiegati elicotteri e aerei antincendio. Le fiamme si stanno espandendo anche nella regione di Khabarovsk. Il ministero ha diffuso un video che mostra un elicottero mentre spegne un incendio sull’isola di Kabelny, appena fuori dalla capitale regionale Khabarovsk, vicino al confine con la Cina. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, boschi in fiamme ai confini con la Cina: le immagini dei soccorsi

