Rubio ' cessate il fuoco immediato in Ucraina'

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri britannico David Lammy, durante la quale ha ribadito che la "massima priorità" degli Stati Uniti sulla guerra tra Russia e Ucraina "rimane la fine dei combattimenti e un cessate il fuocoimmediato": lo ha reso noto in un comunicato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rubio, 'cessate il fuoco immediato in Ucraina'

