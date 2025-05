Ruba sui furgoni degli espositori al mercatino dell' antiquariato arrestato

A Chiavari, i carabinieri dell'aliquota operativa hanno arrestato un 25enne di origine algerina, già noto alle forze dell'ordine, per indebito utilizzo di pagamenti alternativi e furto. Il giovane è stato colto mentre si aggirava tra le bancarelle del tradizionale mercato, suscitando i sospetti degli agenti. L’operazione mette in evidenza l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare attività illecite sul territorio.

