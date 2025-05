Ruba dentro le auto Preso e subito libero

Nella tranquilla via Albinoni, un'insolita attività ha attirato l'attenzione di una residente, che ha tempestivamente allertato la polizia. Così, un trentaduenne marocchino, già noto alle forze dell'ordine e in situazione irregolare, è stato arrestato per furto aggravato mentre rovistava nelle auto in sosta, aggiungendo un altro capitolo alla cronaca di predoni d’auto nella zona.

Si aggirava tra le macchine in sosta in via Albinoni, sbirciando all’interno. Un comportamento che ha subito insospettito una residente, che ha chiamato la polizia. È stato così arrestato l’altro giorno l’ennesimo ‘predone di auto’, un trentaduenne marocchino, irregolare e pieno di precedenti, per furto aggravato. L’uomo è stato sorPreso dagli agenti del Bolognina Pontevecchio a rovistare dentro una Mercedes; inoltre, un cittadino ha dichiarato loro di aver visto lo straniero Rubare monete e uno zainetto. Fermato, il trentaduenne aveva con sé la refurtiva. Ed è stato arrestato. Dopo la convalida, è stato rimesso in libertà con un divieto di dimora. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ruba dentro le auto. Preso e subito libero

