Roulotte porticato e recinzione Occupa le dune del lido di Volano maxi multa e arresti domiciliari

Roulotte, porticato in legno, recinzione, un bel cancello. Aveva trasformato le dune, a ridosso degli stabilimenti balneari del lido di Volano, nel suo buen retiro. E a nulla erano serviti gli inviti del comune di Comacchio di demolire e sloggiare. All’abusivo della spiaggia, 64 anni di Codigoro, è arrivata una multa salata – 30mila euro – e dovrà scontare un anno ai domiciliari, le pareti di casa la sua prigione.Venerdì, nel corso del pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Codigoro si sono presentati con l’ordine di detenzione domiciliare firmato dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Ferrara. L’uomo era stato condannato a un anno di reclusione da scontare nella sua abitazione e al pagamento di una maxi sanzione. I reati risalgono al 2019, un po’ di anni fa, ma la ruota della giustizia gira. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Roulotte, porticato e recinzione. Occupa le dune del lido di Volano, maxi multa e arresti domiciliari

