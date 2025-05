Rosa Chemical torna con OKAY OKAY 2 | il nuovo EP fuori il 16 maggio 2025

Rosa Chemical è di nuovo pronto a sorprendere con “OKAY OKAY 2”, il suo nuovo EP in arrivo il 16 maggio 2025. Pubblicato da EMI / Universal Music Italia, questo lavoro sarà il sequel dell’iconico debutto “OKAY OKAY!!”, che ha rivoluzionato la scena urban italiana con il suo stile provocatorio e innovativo.

Con sei nuove tracce contenute in OKAYOKAY 2, RosaChemical riabbraccia la sua anima trap e hardcore, restituendo al pubblico un linguaggio crudo, viscerale e provocatorio. L'EP è stato interamente prodotto dall'artista stesso e include collaborazioni con Macello e 18k.

