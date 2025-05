Romeo Gigli, lo stilista che sussurrava alla moda, è un artista dalla voce discreta, capace di incantare con la sua delicatezza. Nonostante il suo nome non risuoni come quello delle griffe più celebri, la sua visione e il suo stile hanno segnato profondamente il panorama fashion. Gigli è il poeta silenzioso che ha rivoluzionato l’eleganza italiana.

Life&People.it Ci sono stilisti che gridano, altri che stupiscono; poi c'è Romeo Gigli, che sussurra Il suo nome non rimbomba come quello delle griffe più rumorose, ma chi conosce l'opera e la storia dello stilista sa che ha lasciato un'impronta indelebile. È il poeta silenzioso della moda italiana, il creatore che ha dato forma a un'eleganza nuova, fatta di tessuti che accarezzano, di volumi che avvolgono e di una femminilità raffinata, mai urlata. Gli inizi: un viaggio lungo il mondo, dentro se stesso. Nato a Castel Bolognese nel 1949, Romeo Gigli perde entrambi i genitori da giovane. Un dolore che lo spinge a partire. Londra, New York, Bali, India: il mondo diventa la sua casa e la sua scuola. Assorbe estetiche, culture, rituali. Non studia moda, ma v ive lo stile. A Londra frequenta l'underground più colto, i club, i teatri, e inizia a costruire una visione propria, profondamente diversa dai canoni anni '80 fatti di eccessi e spigoli.