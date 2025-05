Rombo dei motori delle auto da drifting bellezze e mille piadine divorate | in migliaia alla due giorni a Bora di Mercato Saraceno

Si è conclusa con grande entusiasmo la prima edizione del 'Festival dei Motori' a Bora di Mercato Saraceno, che ha raccolto quasi 4000 visitatori in due giorni. Gli organizzatori esprimono soddisfazione per il successo dell'evento, arricchito dalla partecipazione di dieci ragazzi con disabilità, dimostrando che il festival ha saputo unire passione per i motori e impegno sociale in un'atmosfera festosa e inclusiva.

Si chiude con la soddisfazione degli organizzatori la prima edizione del 'Festival dei motori' a Bora di MercatoSaraceno: "Sfiorate le 4000 presenze nei due giorni di manifestazione", informano gli organizzatori. Non è mancato il sociale, infatti erano presenti dieci ragazzi con disabilità che. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Rombo dei motori delle auto da drifting, bellezze e mille piadine divorate: in migliaia alla due giorni a Bora di Mercato Saraceno

