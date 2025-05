Roma | violenta aggressione a coltellate a Fidene intervento d’urgenza e indagini in corso

Un'aggressione violenta ha scosso il quartiere di Fidene a Roma nel pomeriggio di oggi, con un uomo di circa 30 anni ferito a coltellate. L'episodio, avvenuto intorno alle 15.30, ha richiesto un intervento d'urgenza e ha avviato una serie di indagini da parte delle autorità per chiarire la dinamica dei fatti.

Un episodio violento ha sconvolto la routine di Roma nel pomeriggio di oggi, quando un uomo di circa 30 anni è rimasto vittima di un'aggressione con coltello. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente si è verificato nelle ore pomeridiane, intorno alle 15.30, in una zona nota della capitale. Dettagli dell'incidente I soccorritori hanno trovato la vittima .

