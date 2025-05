Roma Sinner non si ferma | battuto de Jong agli ottavi c’è Cerundolo

Jannik Sinner prosegue la sua marcia trionfale agli Internazionali d’Italia 2025, battendo l'olandese Jesper de Jong agli ottavi di finale. Dopo un debutto convincente, l'azzurro conferma la sua straordinaria forma, regalando ancora una vittoria netta e dimostrando di essere pronto a lottare per il titolo. Il prossimo avversario sarà Cerundolo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’altra vittoria netta per l’azzurroJannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia 2025. Dopo l’esordio vincente contro l’argentino Navone, superato in due set, il numero uno del mondo ha concesso il bis contro l’olandese Jesper de Jong, attualmente numero 93 del ranking ATP, regolato con il punteggio di 6-4, 6-2.Qualche sbavatura, ma missione compiutaIl match contro de Jong sembrava mettersi subito in discesa: Sinner era volato avanti 4-1 con due break, ma un momento di calo ha permesso all’olandese di riportarsi sul 4-4, strappando due volte il servizio all’azzurro. Da lì, però, Jannik ha rialzato il ritmo, conquistando un nuovo break nel nono gioco e chiudendo il primo set 6-4, per poi dominare il secondo parziale 6-2.agliottavi sfida di alto livello: CerundoloAdesso per Sinner arriva il primo vero banco di prova: negli ottavi di finale affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 18 al mondo e reduce da un’ottima semifinale al Masters 1000 di Madrid, dove ha eliminato anche Alexander Zverev. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, Sinner non si ferma: battuto de Jong, agli ottavi c’è Cerundolo

Cosa riportano altre fonti

Pioggia ferma Jannik Sinner a Montecarlo, atteso rientro agli Internazionali di Roma - di Massimo SelleriLa pioggia guasta i piani di Jannik Sinner. Da domenica scorsa Il tennista altoatesino può riprendere ad allenarsi in centri riconosciuti dalla federazione internazionale e dopo il depistaggio di lunedì, quando il numerno uno del mondo si è rifugiato in palestra eludendo i tifosi e i cronisti che lo attendevano sul campo, ieri si è recato al Country Club di Montecarlo. La forte perturbazione che sta cadendo sul Principato, però, ha costretto a rinviare ancora il suo rientro sulla terra rossa. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’esordio del n.1 del mondo agli Internazionali d’Italia, si avvicina. La vicenda “Clostebol”, costata tre mesi di sospensione, è alle spalle e ora il pensiero è solo al campo e a recuperare il terreno perduto.Alle ore 16.30 di oggi, la SuperTennis Arena era gremita in ogni ordine di posto (2500 posti) per assistere al secondo allenamento di Sinner col suo amico Lorenzo Sonego. 🔗Leggi su oasport.it

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid. Il norvegese, tornato questa settimana in top-10 (n.7 del ranking), è tra gli osservati speciali degli Internazionali d’Italia a Roma. Lo scandinavo, infatti, è tra i più grandi interpreti della terra rossa e il torneo del Foro Italico sovente ha esaltato le qualità di tennisti con tali caratteristiche. 🔗Leggi su oasport.it

Gigante, che peccato: Mensik gioca falloso, ma il ceco passa in 2 set; De Minaur si ferma all'improvviso contro Nardi, è furioso: Chi è stato?. Poi va a caccia dell'uomo; Sinner torna in campo, vittoria ed emozioni a Roma; Piove su Montecarlo, Jannik Sinner non si allena. 🔗Cosa riportano altre fonti

ATP Roma, Sinner interrotto dal volo delle Frecce Tricolori: si ferma ad ammirarle - Durante un match agli ATP di Roma, Jannik Sinner si ferma per ammirare il passaggio delle Frecce Tricolori sopra il Foro Italico. 🔗la7.it

Sinner non se n’è mai andato, vince ancora a Roma: battuto De Jong, adesso negli ottavi Cerundolo - Jannik Sinner ha battuto in due set l’olandese Jesper de Jong nei sedicesimi del torneo di Roma: 6-4/6-2. 🔗fanpage.it

Sinner "stoppa" l'allenamento a Roma: lo stupore davanti al passaggio delle Frecce Tricolori - Il tennista altoatesino, noto per la sua concentrazione e il suo rigore, ha alzato lo sguardo verso il cielo, rimanendo di stucco davanti allo spettacolo sopra il Foro Italico ... 🔗gazzettadelsud.it