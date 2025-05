Roma Sinner batte de Jong e vola agli ottavi L' olandese si fa male e Jannik lo soccorre | Berrettini si ritira in lacrime | Non lo merito

Roma Sinner trionfa contro De Jong e si qualifica per gli ottavi di finale, mentre l’olandese si infortuna al polso. Jannik, tra gli applausi del pubblico, si prodiga per aiutarlo. Intanto, Berrettini lascia il campo in lacrime contro Ruud, visibilmente dispiaciuto per il suo ritiro. Una giornata di emozioni contrastanti nel tennis!

L'olandese cade e si infortuna al polso, Jannik lo aiuta fra gli applausi. Matteo abbandona il campo contro Ruud 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Roma, Sinner batte de Jong e vola agli ottavi. L'olandese si fa male e Jannik lo soccorre | Berrettini si ritira in lacrime: "Non lo merito"

