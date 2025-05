Roma Sinner batte de Jong e vola agli ottavi L' olandese si fa male e Jannik lo soccorre | Berrettini-Ruud lotta punto a punto Live 4-4

A Roma, Sinner conquista gli ottavi superando De Jong, che si infortuna al polso e riceve l'assistenza di Jannik, applaudito dal pubblico. Nel frattempo, Matteo Berrettini sfida il norvegese Ruud in un match avvincente, con ogni punto combattuto intensamente. La tensione è palpabile, con il punteggio a braccetto fino al 44.

L'olandese cade e si infortuna al polso, Jannik lo aiuta fra gli applausi. Matteo affronta il norvegese

Bentornato Jannik, Sinner batte Navone al debutto a Roma: ora c'è l'olandese de Jong - Un tifo da stadio – e non è quello del vicino Lazio-Juventus – ha riaccolto Jannik Sinner 103 giorni dopo l'ultima partita. Al debutto agli Internazionali d'Italia, sul Centrale del Foro Italico, il numero 1 al mondo scaccia la ruggine per i mesi di stop per il caso clostebol e fa quello che ha dimostrato di sapere fare meglio nel percorso che lo ha portato sul tetto del mondo: vincere, con solidità, cinismo e classe.

