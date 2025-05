Roma Sinner avanza in scioltezza | Ora dovrò alzare il livello di gioco

Jannik Sinner continua la sua marcia trionfale, conquistando la sua 23esima vittoria consecutiva in un match dominato contro Jesper De Jong. Anche se ha subito un'improvvisa rimonta nel primo set, il numero uno al mondo ha subito ripreso il controllo, dimostrando di avere le qualità necessarie per alzare ulteriormente il proprio livello di gioco.

Un’altra vittoria in due set, la numero 23 consecutiva per Jannick Sinner. Pochi problemi contro l’olandese Jesper De Jong ma nel primo set il numero uno al mondo si fa rimontare da 4-1 a 4-4. Un calo di concentrazione che Sinner non paga perchè poi strappa subito il servizio all’olandese e chiude il primo set 6-4. Nel secondo sembra esserci ancora equilibrio fino a quando l’olandese non si infortuna al polso cadendo. L’intervento del fisioterapista a restituire all’olandese l’integrità fisica e Sinner vola via chiudendo 6-2 in scioltezza. Un’ora e 35 minuti di gioco, qualche minuto in meno rispetto alla prima partita con Navone. Un altro passo avanti verso la migliore condizione, ma domani il livello si alzerà e Sinner dovrà commettere meno errori e meno distrazioni. Lo sa anche lui: «E’ stata una partita diversa dalla prima come condizioni- ha detto Sinner a fine partita – , ho cominciato bene poi ho avuto un grosso calo di concentrazione ma ci può stare, ma sono riuscito a fare break subito. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Roma, Sinner avanza in scioltezza: «Ora dovrò alzare il livello di gioco»

