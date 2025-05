Roma rinviati i sondaggi per lo stadio a Pietralata | Serve rispetto delle regole ma senza tensioni

A Roma, i sondaggi archeologici per il nuovo stadio della Roma a Pietralata sono stati rinviati. L'assessore Veloccia chiama alla calma dopo le proteste dei comitati, sottolineando l'importanza di rispettare le regole senza creare tensioni. “Attività autorizzate non si possono bloccare”, ha dichiarato, esprimendo la necessità di un dialogo costruttivo.

L’assessore Veloccia invita alla calma dopo la protesta dei comitati: “No a forzature, ma attività autorizzate non si possono bloccare” Roma , 12 maggio – I sondaggi archeologici propedeutici alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata sono stati rinviati temporaneamente. Lo ha annunciato l’assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, spiegando che la decisione è stata presa per evitare tensioni e scongiurare l’uso della forza dopo la manifestazione dei comitati cittadini che si è svolta questa mattina nell’area interessata.“È necessario che i sondaggi si svolgano nel pieno rispetto della normativa vigente – ha dichiarato Veloccia – e l’idea che un’attività autorizzata possa essere impedita da iniziative estemporanee è inaccettabile”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

