Roma pusher con Pos in auto a noleggio | arrestato a Trastevere mentre consegna cocaina vicino a Ponte Sisto

A Roma, un giovane pusher è stato arrestato a Trastevere mentre consegnava cocaina vicino a Ponte Sisto, utilizzando un’auto a noleggio equipaggiata con un pos per le transazioni. Gli agenti hanno scoperto un ingegnoso sistema di consegne a domicilio, portando a un blitz che ha interrotto la sua attività illecita.

A Roma, un giovane è stato arrestato per spaccio di droga a Trastevere. Gli agenti hanno scoperto un sistema di consegne a domicilio. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Roma, pusher con Pos in auto a noleggio: arrestato a Trastevere mentre consegna cocaina vicino a Ponte Sisto

