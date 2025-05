roma picchiata e rapinata dal compagno

In breve da Zazoom:

Una violenza inaccettabile ha scosso Roma il 9 maggio, quando una donna di 40 anni è stata aggredita dal compagno, tornato a casa ubriaco. L'incidente è avvenuto nella zona di San Lorenzo, dove le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente per soccorrere la vittima e arrestare l'aggressore. Questo episodio evidenzia l'urgente bisogno di affrontare il dramma della violenza domestica.

Anziana picchiata e rapinata sull’autobus a Milano: fermati cinque giovani - Milano, 15 marzo 2025 – Lo scorso autunno avevano colpito violentemente, su un autobus di linea, una donna di 70 anni per prendere la collana d’oro che aveva al collo. Ora, dopo mesi di indagini, cinque giovani egiziani sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Milano, perché ritenuti responsabili della rapina pluriaggravata. Vittima una donna di 70 anni mentre era a bordo di un autobus della linea 80 che era stata colpita violentemente per prenderle la collana in oro. 🔗Leggi su ilgiorno.it