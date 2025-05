Roma nuovo allenatore e rinnovo Svilar | doppio annuncio di Ghisolfi

In un importante prepartita, Florent Ghisolfi, Direttore tecnico della Roma, ha rivelato dettagli sul nuovo allenatore e il rinnovo di Svilar. Queste dichiarazioni arrivano prima della sfida cruciale con l’Atalanta di Gasperini, partita fondamentale per le ambizioni di qualificazione dei giallorossi. La tensione è palpabile e le aspettative sono alte.

Le dichiarazioni del Direttore tecnico giallorosso prima del fischio d'inizio della sfida con l'Atalanta di Gasperini

Florent Ghisolfi ha risposto sul prossimo allenatore della Roma e sul rinnovo di Svilar prima della sfida con l'Atalanta che potrebbe essere decisiva o quasi per la qualificazione alla Champions League della squadra di Ranieri, che viene da 19 risultati utili consecutivi in Serie A.

"Non c'è ancora il nome", ha detto il Direttore tecnico della Roma a proposito del successore di Ranieri. Dalle ultime indiscrezioni è emerso che sulla lista del club capitolino non ci sono, o meglio non ci sono più i nomi di Stefano Pioli e Massimiliano Allegri.

La scelta finale, in ogni caso, sarà dei Friedkin: "La proprietà è sempre con noi, a Trigoria e non solo – ha sottolineato Ghisolfi – Coi Friedkin abbiamo parlato di tutto con la massima coerenza, perché abbiamo la fortuna di avere un proprietario discreto ma rilevante".

Roma, Ranieri: "Il nuovo allenatore non sarà Gasperini"

A poche ore da Lecce-Roma, Claudio Ranieri, allenatore giallorosso, aveva respinto così le voci su Gian Piero Gasperini per l'anno prossimo

Claudio Ranieri ha sorpreso tutti: "Gian Piero Gasperini non sarà l'allenatore della Roma e il nome giusto non è ancora venuto fuori". Il tecnico dei giallorossi era tornato a parlare dopo la pausa per le Nazionali, a poche ore dalla sfida poi disputata dalla Roma allo stadio 'Via del Mare' contro il Lecce e non aveva lesinato dichiarazioni.