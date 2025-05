Roma invasa dal suo sex appeal | la tennista infiamma il Foro Italico

Roma, con il suo inconfondibile fascino, è stata invasa dal sex appeal della tennista protagonista agli Internazionali d’Italia. Mentre Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Anna Kalinskaya e Donna Vekic attraggono l'attenzione, una stella brilla di luce propria, infrangendo cuori e conquistando la Capitale con il suo carisma unico. Un torneo che va oltre il tennis!

La tennista se n’è andata in giro per Roma ad infrangere cuori come se nulla fosse: una delle più belle, agli Internazionali d’Italia, è senz’altro lei.Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Anna Kalinskaya e Donna Vekic saranno più famose di altre colleghe, magari, ma questo non significa che siano le sole tenniste capaci di infiammare il web e le tribune. Il circuito maggiore femminile è pieno zeppo, al contrario, di tenniste che, pur essendo meno popolari, sono sexy tanto quanto le campionesse di fama mondiale che abbiamo appena nominato.Romainvasa dal suo sex appeal: la tennistainfiamma il ForoItalico (Instagram) – Ilveggente.itÈ molto probabile, ad esempio, che tanti tifosi, sia autoctoni che non, si siano imbattuti, negli ultimi giorni, in una di queste, bellissime, giocatrici. Non è mai stata in top ten, ma meriterebbe un posto tra le prime 10 se dovessimo stilare, per un motivo o per un altro, la classifica delle tenniste più sexy del momento. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Roma invasa dal suo sex appeal: la tennista infiamma il Foro Italico

