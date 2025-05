Roma intrigo Svilar | cosa sta succedendo le voci sul Milan

Roma vive un momento di grande intrigo con le voci che circolano sul futuro di Mile Svilar. Le sue prestazioni eccezionali tra i pali hanno attirato l'attenzione di molte big europee, incluso il Milan, alimentando speculazioni e aspettative. Cosa succederà al giovane portiere? L'attesa è palpabile.

Il rendimento di Mile Svilar ha superato ogni aspettativa, attirando le attenzioni di diverse grandi del calcio europeo. Le prestazioni d`altissimo. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Roma, Svilar e Dovbyk sono due casi: rinnovi e cessioni, cosa può succedere | Primapagina - 2025-03-16 10:55:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:Roma, Svilar e Dovbyk sono due casi: rinnovi e cessioni, cosa può succedere | Primapagina | Calciomercato.com Home Roma, Svilar e Dovbyk sono due casi: rinnovi e cessioni, cosa può ... 🔗Leggi su justcalcio.com

Roma, Svilar e Dovbyk sono due casi: rinnovi e cessioni, cosa può succedere - Anche in una serata amara e con tre reti subite come quella di Bilbao contro l`Athletic, Mile Svilar è stato tra i pochi a salvarsi nella... 🔗Leggi su calciomercato.com

Svilar infiamma Roma Juve: «È una partita importantissima. Alla Juventus potrebbe succedere la stessa cosa che è successa a noi» - di Redazione JuventusNews24Svilar infiamma Roma Juve: «È una partita importantissima». Le dichiarazioni del portiere giallorossoMile Svilar, prima di Roma–Juve, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport parlando anche del big match di domani. Le parole del portiere giallorosso.ROMA-JUVE – «È una partita importantissima. Sarà difficile da preparare, perché loro hanno cambiato da poco allenatore. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Roma, intrigo Svilar: cosa sta succedendo, le voci sul Milan - Il rendimento di Mile Svilar ha superato ogni aspettativa, attirando le attenzioni di diverse grandi del calcio europeo. Le prestazioni ... 🔗msn.com

Roma, il rinnovo di Svilar continua ad essere rimandato: occhio alle grinfie del mercato - Visualizzazioni: 33 Un pilastro di questa Roma è sicuramente l’estremo difensore Svilar. Il calciatore però ha il contratto in scadenza nel 2027, ma il rinnovo continua a slittare. Uno dei protagonist ... 🔗calciostyle.it

Addio Svilar, erede nerazzurro: la Roma chiude lo ‘scambio’ - Addio Svilar, erede nerazzurro: la Roma chiude lo ‘scambio’ (LaPresse) – Asromalive.it Difficile, se non impossibile, segnalare componenti della rosa realmente al sicuro da tale uragano ... 🔗asromalive.it