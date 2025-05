Roma in 100mila in piazza San Pietro per il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV

Domenica, oltre 100.000 fedeli hanno affollato piazza San Pietro per assistere alla prima preghiera del Regina Coeli di Papa Leone XIV. L’evento, carico di emozione e spiritualità, ha attirato migliaia di persone da ogni parte del mondo. Le spettacolari immagini riprese da un elicottero della polizia in volo su Roma hanno reso omaggio a questa storica celebrazione.

Sono stati oltre 100mila i fedeli che si sono radunati domenica in piazza San Pietro dove PapaLeone XIV si è affacciato dalla loggia centrale della Basilica in occasione della sua prima preghiera del ReginaCoeli. Le impressionanti immagini riprese da un elicottero della polizia in volo su Roma. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, in 100mila in piazza San Pietro per il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV

