Roma Ghisolfi | Svilar è il nostro futuro sul rinnovo non c’è fretta Quarto posto? Non ci nascondiamo ma…

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha condiviso le sue riflessioni sul futuro del portiere svilar e sull’importanza della lotta per il quarto posto in Champions League. In un'intervista a DAZN, ha confermato che non c'è fretta per il rinnovo di contratto e ha accolto con entusiasmo la presenza della proprietà Friedkin al Trigoria.

Le parole di Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, sul futuro del portiere giallorosso e sulla lotta alla Champions League Florent Ghisolfi ha parlato a DAZN nel pre partita di Atalanta-Roma. NUOVO ALLENATORE – «Friedkin a Roma per chiudere l’allenatore? No, è un piacere averli a Trigoria, ma sono sempre con noi. Abbiamo parlato di tutto, del progetto . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Ghisolfi: «Svilar è il nostro futuro, sul rinnovo non c’è fretta. Quarto posto? Non ci nascondiamo, ma…»

