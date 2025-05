A pochi minuti dal fischio d'inizio di Atalanta-Roma, Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso, ha affrontato vari temi cruciali per il futuro della squadra. Tra questi, il rinnovo di ampquotsvilar, un giovane talento che rappresenta una promessa per il club e merita la fiducia della dirigenza.

Atalanta-Roma LIVE, Ghisolfi: "Il presidente è sempre con noi, Svilar è il nostro futuro" - Al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la 34ì6ª giornata di Serie A, calcio d'inizio ore 15:00. I giallorossi sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina, mentre i nerazzurri dal netto successo con il Monza. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Claudio Ranieri chiamati ad ottenere un nuovo risultato positivo per continuare nella loro marcia verso un posto in Europa.

Non solo Lucca, la Roma cerca il vice Dovbyk: Ghisolfi pesca dalla Serie A - Il presente sorride ma per la Roma sta arrivando il momento di progettare il futuro. Già, perché i giallorossi desiderano rimanere a lungo in cima alla classifica e, per raggiungere questo obiettivo, serve costruire una rosa di alto livello. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi si sarebbe messo al lavoro per rimpolpare un organico già di per sé ben fornito. Oltre a rimpiazzare Mats Hummels, il dirigente francese si starebbe focalizzando sull'acquisto di un nuovo attaccante.