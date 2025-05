Roma crolla solaio in cantiere edile a Marino | feriti sei operai

Un grave incidente si è verificato in un cantiere edile a Marino, vicino Roma, dove il crollo di un solaio durante i lavori di costruzione di una nuova scuola elementare ha causato il ferimento di sei operai. Fortunatamente, le ferite risultano non gravi. Sono in corso le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza.

(Adnkronos) – Un solaio è crollato in un cantiereedile mentre erano in corso i lavori di costruzione di una nuova scuola elementare a Marino, in provincia di Roma. I sei operai che stavano svolgendo il lavoro hanno fatto un volo di tre metri e sono rimasti feriti ma non in modo grave. Sul posto . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Crolla un solaio in un cantiere in Versilia, 3 feriti - AGI - Tre operai sono rimasti feriti questa mattina in un incidente sul lavoro all'interno di un cantiere edile a Forte dei Marmi, in Versilia. L'infortunio è avvenuto pochi minuti prima delle 10 a causa del crollo di un solaio in via Sant'Ermete, a pochi metri dal centro della celebre località turistica. Nel crollo sono rimasti coinvolti tre operai che stavano lavorando all'interno del cantiere edile. 🔗Leggi su agi.it

Pesaro, crolla un solaio al Mercato delle erbe: tre operai feriti, all'ospedale in codice rosso. Sequestrato il cantiere - PESARO - Grave incidente sul lavoro in tarda mattinata al Mercato delle Erbe, all'interno del cantiere del San Domenico, uno dei palazzi storici in via di riqualificazione con i fondi... 🔗Leggi su corriereadriatico.it

Roma, esplosione nel quartiere Monteverde: crolla palazzina, estratto un uomo - Una potente esplosione ha distrutto una palazzina situata all’angolo tra via Vitellia e via Pio Foà, nel quartiere Monteverde a Roma. L’episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 9. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie e secondo i soccorritori non ci sarebbero altre persone coinvolte.Secondo le testimonianze di alcuni presenti, poco prima del crollo si è udito un forte boato, descritto come “una bomba”, seguito da un intenso odore di gas che si è diffuso nell’aria. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Roma, crolla solaio in cantiere edile a Marino: feriti sei operai; Roma, crolla solaio in cantiere edile a Marino: feriti sei operai; Crolla solaio in un cantiere vicino Roma, sei operai feriti; Marino, crolla solaio in un cantiere: sei operai feriti. Stavano costruendo nuova scuola elementare. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma, crolla solaio in cantiere edile a Marino: feriti sei operai - Erano in corso i lavori di costruzione di una nuova scuola elementare. Gli operai hanno fatto un volo di tre metri, non sono gravi ... 🔗msn.com

Marino: crolla un solaio in un cantiere edile, 7 feriti - Erano in corso i lavori di costruzione di una scuola elementare. L'incidente è avvenuto in via Fratelli Bandiera, all'angolo con via Ciro Menotti ... 🔗msn.com

Crolla solaio in un cantiere vicino Roma, sei operai feriti - Crollo di un solaio in un cantiere per la costruzione di una nuova scuola elementare. E' accaduto nel comune di Marino, vicino Roma. Sul posto i vigili del fuoco e carabinieri della stazione Santa ... 🔗ansa.it