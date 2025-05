Roma Cristante fra campo e mercato | Ranieri dà fiducia all’equilibratore

Le lancette scorrono veloci e per la Roma arriva il momento cruciale. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, i giallorossi si preparano ad affrontare l’Atalanta al Gewiss Stadium. Alle 20:45, in palio ci sono 3 punti fondamentali per riagguantare il 4° posto in classifica. Un match che potrebbe segnare una svolta decisiva per la stagione dei capitolini.

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per la Roma si avvicina il momento della verità. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 1-0 con la Fiorentina ma avranno di fronte a loro il test più importante della stagione. Alle ore 20:45, infatti, ci sarà la partita con l’Atalanta in quel del Gewiss Stadium, con in palio 3 punti che proietterebbero la squadra al 4° posto in solitaria. I capitolini sono consapevoli di dover mettere a referto la miglior prestazione della loro annata, contro una Dea che si sta avvicinando sempre di più alla qualificazione in Coppa Campioni.Claudio Ranieri cercherà di tenere i suoi ragazzi sulle spine, in una trasferta che definire insidiosa è utilizzare un eufemismo. Il coach di Testaccio starebbe delineando gli ultimi dettagli del suo scacchiere, con uno sguardo che va alla mediana. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Cristante fra campo e mercato: Ranieri dà fiducia all’equilibratore

Altre fonti ne stanno dando notizia

Esposito, Roma in campo e sul mercato: riscatto Empoli e prezzo per l’estate - Ennesimo test di maturità all’orizzonte per la Roma, per centrare il 12° risultato utile consecutivo in campionato, proseguire in una rinnovata lotta Europa ed arrivare carica a molla giovedì sera al San Mames di Bilbao. Di fronte un Empoli alla disperata ricerca di punti salvezza, con Ranieri pronto a lanciare Soulé al posto di Dybala ea qualche altro accorgimento tattico per gestire le energie. A sostenere l’attacco dei toscani sarà come sempre Sebastiano Esposito, che pur non vivendo un gran momento (7 gare di fila senza gol) resta il faro della squadra. 🔗Leggi su sololaroma.it

Roma in campo a Trigoria: Pellegrini incerottato ma presente, out Saud - Servirà tutta la spinta del popolo giallorosso per permettere alla Roma di costruirsi la possibilità di giocare la prossima Champions League, tanto nelle partite quanto negli allenamenti. Non è un caso che Ranieri abbia voluto l’allenamento aperto al pubblico il 17 aprile al Tre Fontane, per fare sentire ancora di più ai suoi il calore della gente e tirare fuori quel qualcosa in più in campo. Nel frattempo però la squadra è tornata oggi in campo a Trigoria per continuare la preparazione al derby di domenica sera, un match che per onore e classifica non ammetterà altro risultato se non la ... 🔗Leggi su sololaroma.it

Roma Juventus, Tudor rispolvera questo giocatore in difesa: occuperà quella posizione di campo. La scelta ufficiale! - di Redazione JuventusNews24Roma Juventus, Tudor ha deciso! Per la difesa riecco quel giocatore: arriva la scelta ufficiale!Sono da poco uscite le formazioni ufficiali di Roma Juve, match che va chiudere la 31^ domenica del campionato di Serie A. Igor Tudor ha finalmente sciolto ogni dubbio in merito all’undici titolare, specie per quanto riguarda la composizione del terzetto arretrato.L’assenza di Federico Gatti per infortunio ha permesso a Pierre Kalulu di riguadagnare i galloni della titolarità, che si è già destreggiato nel corso della sfida contro il Genoa. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Cristante fra liti e voci di mercato. Le ultime ore del senatore giallorosso; Roma, Ranieri: Cristante domani in campo, presto con il gruppo. Zalewski? Aspettiamo...; Infortunio Cristante, rientro in campo rinviato al 2025: con la Roma?; Fatta per Rensch, domani a Roma. Problemi per Ryan al Lens: Gollini attende. Cristante torna in campo - Roma news. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cristante tra passato e futuro - Dal ritorno a Bergamo fino all’interesse del Como passando per l’obiettivo Champions. Valutazioni in corso sulla permanenza nella Capitale e i primi club iniziano a sondare il terreno ... 🔗ilromanista.eu

Mercato, doppio obiettivo per il Como in estate: ecco chi - Il Como continua a volare in campo ed a difendere il decimo posto, un risultato importante per una neo-promossa. Al contempo, però, i lariani stanno già guardando al prossimo futuro, in particolare su ... 🔗msn.com

Como, sondato Cristante per il centrocampo - Il Como comincia già a pensare al prossimo mercato estivo: sondato Cristante per il centrocampo. In attacco piace ancora Yeremay ... 🔗gianlucadimarzio.com