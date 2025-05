Roma cocaina a domicilio con pagamento via Pos | arrestato pusher a Trastevere

A Trastevere, Roma, un giovane pusher di 26 anni di nazionalità romena è stato arrestato mentre consegnava cocaina a domicilio, con pagamento tramite POS. La polizia, dopo averlo intercettato, ha fermato l’illecito servizio di spaccio che si era organizzato come una vera e propria attività commerciale.

Il giovane spacciatore consegnava la droga su ordinazione, intercettato e bloccato dalla poliziaRoma, 12 maggio – Un 26enne di nazionalità romena è stato arrestato a Trastevere, nei pressi di Ponte Sisto, per spaccio di cocaina.Il giovane operava come un vero e proprio corriere della droga, gestendo ordini via app di messaggistica e consegnando le dosi direttamente ai clienti, anche accettando pagamenti con Pos.L’arresto è stato eseguito dagli agenti del primo distretto Trevi-Campo Marzio, che lo hanno notato a bordo di un’auto a noleggio mentre si comportava in modo sospetto. Il ragazzo, visibilmente nervoso, stava inviando foto e coordinate tramite il cellulare, probabilmente per indicare la posizione all’acquirente.I poliziotti hanno deciso di monitorare la situazione e poco dopo un uomo si è avvicinato all’auto per effettuare la compravendita. 🔗Leggi su Romadailynews.it