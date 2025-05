Roma al via il 92esimo Csio di Piazza di Siena | Evento unico

Dal 21 al 25 maggio, Roma ospiterà il 92° CSIO di Piazza di Siena, un evento ippico straordinario che riunisce 600 cavalli e 468 atleti provenienti da tutto il mondo. Villa Borghese si trasformerà in un palcoscenico internazionale, celebrando l’eccellenza dell’equitazione e la bellezza della competizione in un contesto unico.

Roma, 12 mag. (askanews) – Seicento cavalli, 468 atleti da tutto il mondo. È solo uno dei tanti colori dell’affresco di Piazza di Siena, concorso ippico giunto alla sua 92a edizione e in programma a Roma, a Villa Borghese, tra il 21 e il 25 maggio. Un Evento, si legge in una nota, unico al mondo non soltanto per il livello sportivo – Roma è tra le ‘magnifiche sette’ città delle Rolex Series – ma anche e soprattutto per la location, tra restauri (durante l’Evento sarà svelata la Fontana dei Pupazzi restituita alla sua antica bellezza), grandi opere e recuperi ambientali. E per un particolare anche questo unico: l’Evento sarà completamente gratuito in tutti i suoi appuntamenti, dal salto ostacoli all’Italia Polo Challenge. Tra gli appuntamenti clou c’è la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo in programma venerdì 23 e preceduta dal volo delle Frecce Tricolori: dieci nazioni tra le più quotate nel panorama mondiale del salto ostacoli (Argentina, Brasile, Emirati Arabi, Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera) saranno in campo con una squadra di quattro cavalieri, mentre altre sei (Australia, Belgio, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia) saranno rappresentate a titolo individuale portando a 16 il numero delle bandiere presenti. 🔗Leggi su Ildenaro.it

