Roma | al Maxxi MAMA Madre Natura per sensibilizzare su sfide green

A Roma, il MAXXI ha inaugurato la mostra internazionale "MAMA - Madre Natura", un'importante iniziativa artistica che mira a sensibilizzare il pubblico sulle sfide ambientali contemporanee. Con opere di artisti di fama mondiale, la mostra invita a riflettere sulla relazione tra uomo e natura, proponendo una riflessione urgente e necessaria sul futuro del nostro pianeta.

Roma, 12 mag. (askanews) - E' stata inaugurata ufficialmente venerdì 9 maggio la mostra internazionale MAMA "MadreNatura", iniziativa artistica di respiro internazionale che vuole aumentare la consapevolezza sulle sfide ambientali che il mondo di oggi deve fronteggiare. A Roma, nella cornice del Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo - i presenti hanno potuto ammirare le opere di 55 artisti provenienti da 28 diverse nazioni, ispirate dall'obiettivo di proteggere il pianeta per le generazioni future.L'esposizione in Italia è stata organizzata da Tommaso Venco, in collaborazione con l'Ambasciata dell'Azerbaigian. E all'inaugurazione ufficiale non ha voluto mancare Leyla Aliyeva, vice presidente della Fondazione Heydar Aliyev e fondatrice dell'Unione Pubblica IDEA (International Dialogue for Environmental Action) che promuove il progetto. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma: al Maxxi MAMA "Madre Natura", per sensibilizzare su sfide green

