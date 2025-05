Roma accoltellamento a Fidene | giovane in gravi condizioni

Un giovane di circa 30 anni è rimasto gravemente ferito a Roma, nel quartiere Fidene, a causa di un accoltellamento avvenuto nel primo pomeriggio. L'allerta è scattata intorno alle 15:30, quando il giovane è stato rinvenuto a terra con ferite da arma da taglio. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato nel primo pomeriggio a Roma, nella zona di Tor San Giovanni, quartiere Fidene. L'allarme è scattato intorno alle 15:30, quando il giovane è stato trovato riverso a terra con evidenti ferite da arma da taglio. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non è noto se sia in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Fidene, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile.

