Roma 30enne accoltellato trovato in strada | è grave

Un uomo di circa 30 anni è stato gravemente ferito a Roma, accoltellato in via di Tor San Giovanni, nella zona di Fidene. Trovato riverso a terra intorno alle 15.30, è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Indagini in corso.

Un uomo di circa 30 anni è stato ferito a coltellate a Roma ed è stato trovato riverso a terra oggi intorno alle 15.30 in via di Tor San Giovanni, nella zona di Fidene. Soccorso, è stato trasportato all'Umberto I in codice rosso e poi sottoposto a un intervento chirurgico. Sono in corso

