Roma 30enne accoltellato in strada | è grave

Sul posto sono sopraggiunti i soccorsi del personale medico, che hanno hanno accompagnato il 30enne al policlinico Umberto I, in codice rosso 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, 30enne accoltellato in strada: è grave

Roma, 30enne accoltellato trovato in strada: è grave - (Adnkronos) – Un uomo di circa 30 anni è stato ferito a coltellate a Roma ed è stato trovato riverso a terra oggi intorno alle 15.30 in via di Tor San Giovanni, nella zona di Fidene. Soccorso, è stato trasportato all'Umberto I in codice rosso e poi sottoposto a un intervento chirurgico. Sono in corso […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

