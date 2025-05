Rocco Siffredi lo sfogo dopo le accuse delle attrici a Le Iene | ‘Testimonianze non verificabili’

Rocco Siffredi si difende dalle accuse mosse dalle attrici durante l’inchiesta de Le Iene, pubblicando una lettera a Dagospia. Nella missiva, l’ex star del cinema per adulti denuncia “testimonianze non verificabili” e critica il metodo utilizzato dalla trasmissione, ritenendolo ingiusto nei confronti di un'intera categoria.

La lettera della star del cinema per adulti a DagospiaRoccoSiffredi rompe il silenzio con una lettera a Dagospia, attaccando la trasmissione Le Iene per la recente inchiesta sulle presunte violenze nei set a luci rosse. L'ex divo del cinema per adulti contesta "un metodo giornalisticamente inappropriato", basato su "testimonianze non verificabili e montaggi tendenziosi, mascherati dietro il "rispetto per le donne".Le prove di MOW e le riprese "contraddittorie"Il magazine MOW di AM Network ha diffuso filmati originali dai set citati nell'inchiesta: contrariamente ai racconti delleIene, vi si vede un briefing collettivo, col proscenio delleattrici presenti e senza tensioni. Siffredi afferma che quei video "sfatano la versione televisiva" e denuncia il paradosso di chi "usa la fragilità di alcune persone per fare scoop e poi sfruttarle sui social".