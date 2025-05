Rocco Siffredi contro Le Iene dopo i servizi sulle accuse di stupro | “Attaccato con testimonianze non verificabili”

A quasi un mese dall'inchiesta di Le Iene, in cui alcune attrici porno accusavano Rocco Siffredi di abusi sui set, l'attore risponde con una lettera indirizzata a Dagospia. Nella missiva, Siffredi esprime la sua frustrazione di fronte a un sistema che ritiene iniquo e capace di creare danno mediatico, sottolineando la difficoltà di difendersi da tali accuse.

A quasi un mese dalla messa in onda su Le Iene del servizio in cui alcune attrici porno accusavano Rosso Siffredi di aver commesso abusi sui set dei film a luci rosse, l'attore contesta il programma in una lettera indirizzata a Dagospia: "Ho sperimentato sulla mia pelle l'impotenza di contrastare un metodo tanto efficace quanto insidioso". 🔗Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuove accuse di violenza sessuale contro Rocco Siffredi, le attrici a Le Iene: «Non era un film, era uno stupro» - Spuntano nuove accuse di violenza sessuale contro Rocco Siffredi. Nella puntata de Le Iene di ieri, martedì 29 aprile, è andato in onda un nuovo servizio sui presunti abusi compiuti dalla pornostar italiana, che ha sempre rigettato ogni accusa. La trasmissione Mediaset ha intervistato una serie di attrici che raccontano di essersi sentite obbligate a svolgere prestazioni sessuali contro la propria volontà. 🔗Leggi su open.online

Le Iene, Malena-choc contro Rocco Siffredi: "Quello si chiama stupro" - "Non ho mai difeso nessuno io". Parziale passo indietro di Malena sulla spinosa vicenda delle accuse di violenza sessuale rivolte da alcune attrici di film per adulti a Rocco Siffredi. Le Iene, su Italia 1, proseguono la loro inchiesta e intervistano Filomena Mastromarino, il nome al secolo della celebre ex attrice a luci rosse pugliese che nei giorni scorsi sembrava aver garantito sulla professionalità di Siffredi. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Le Iene, anticipazioni puntata 6 maggio su Italia 1: nuove testimonianze contro Rocco Siffredi - Nuovo appuntamento questa sera con Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1. Nuove testimonianze su Rocco Siffredi 48 ore insieme a Federica Pellegrini, LDA e Chiara Tramontano ospiti in studio: ecco tutte le anticipazioni. Nuovo appuntamento questa sera, martedì 6 maggio, su Italia 1 con Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Tra i servizi in onda, le 48 ore di Niccolò De Devitiis insieme a Federica Pellegrini, un altro capitolo dell'inchiesta di Gaston Zama su Davide Barzan e, infine, Roberta Rei raccoglierà altre testimonianze di ragazze contro Rocco Siffredi. 🔗Leggi su movieplayer.it

Rocco Siffredi contro Le Iene dopo i servizi sulle accuse di stupro: Attaccato con testimonianze non verificabili; Le Iene, Malena-choc contro Rocco Siffredi: Quello si chiama stupro | .it; Malena su Rocco Siffredi a Le Iene: “Va condannato chi non riesce a fermarsi al no”; Rocco Siffredi ancora nel mirino delle Iene, le rivelazioni dell'ex attrice hard Malena. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rocco Siffredi contro Le Iene dopo i servizi sulle accuse di stupro: “Attaccato con testimonianze non verificabili” - A quasi un mese dalla messa in onda su Le Iene del servizio in cui alcune attrici porno accusavano Rosso Siffredi di aver commesso abusi sui set dei film ... 🔗fanpage.it

Rocco Siffredi dopo l’intervista di Malena a Le Iene sugli abusi: “La verità, presto” - Con un post su Instagram Rocco Siffredi replica alle parole di Malena che a Le Iene ha commentato l'inchiesta del programma sulle accuse di abusi e violenze ... 🔗fanpage.it

Rocco Siffredi, accuse shock da Marika Milani a Le Iene: "Ecco le cose schifose che mi ha fatto" - Nuova puntata del caso Rocco Siffredi: la testimonianza shock di Marika Milani a Le Iene riaccende la polemica sui presunti abusi ai danni delle sue colleghe. 🔗msn.com