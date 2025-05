Rocco Siffredi contesta le accuse di stupro | Dedico il tempo libero per raccogliere prove contro queste falsità

Rocco Siffredi rompe il silenzio sulle accuse di stupro lanciate contro di lui da alcune attrici del suo settore. In una lettera a Dagospia, il noto attore e produttore sostiene di dedicare il suo tempo libero a raccogliere prove per dimostrare la falsità delle dichiarazioni, chiarendo la sua posizione dopo il servizio de Le Iene.

