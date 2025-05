Robur Siena | stagione deludente in serie D e incertezze future

Otto giorni fa si chiudeva una stagione deludente per la Robur, caratterizzata da una lunga e faticosa lotta, culminata con un modesto sesto posto in serie D. Questo risultato segna il peggior piazzamento del Siena da quasi quarant'anni, richiamando alla mente l'ultima volta che il club affrontò una simile crisi. Un anno fa, la situazione sembrava ben diversa, con speranze e aspettative ben superiori.

Otto giorni fa si chiudeva per la Robur una stagione particolare, decisamente avara di soddisfazioni che si è trascinata stancamente fino alla fine con un misero sesto posto in serie D, peggior risultato del Siena dalla stagione 198788 quando giunse settima in C2, equivalente della quarta serie di ora. E dire che se si pensa ad appena un anno fa, con la formazione di mister Magrini che aveva fatto un sol boccone del campionato di Eccellenza nonostante la partenza in ritardassimo e tutte le vicissitudini annesse e connesse all’utilizzo del Franchi, rimasto chiuso fino all’ultima casalinga contro il Mazzola, le premesse (poi rivelatesi illusioni) sembravano se non importanti almeno interessanti.Sembrava infatti un piccolo passo verso la costruzione di qualcosa di grande con l’allora presidente e patron Giacomini che aveva promesso di restare per costruire una società, prima ancora della squadra, forti per poi puntare al professionismo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Robur Siena: stagione deludente in serie D e incertezze future

Grosseto-Siena: Pari Inutile per i Bianconeri, Stagione Disastrosa - GROSSETOSIENAGROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli; Bolcano, Dierna, Possenti; Guerrini (30’st Gnazale), Caponi, Sacchini, Chrysovergis; Riccobono (33’st Cela), Addiego Mobilio (21’st Senigagliesi); Benucci (43’st Nunziati).Panchina: Piersanti, Sabattini, Shenaj, Sane, Di Meglio. Allenatore Consonni.SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi (24’st Ruggiero), Achy, Biancon (29’st Lollo), Di Paola (1’st Pescicani); Suplja (14’st Di Gianni), Bianchi, Mastalli; Candido; Boccardi (36’st Semprini), Giannetti. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Robur, Voria deluso dopo il derby di Grosseto: "Play off mancati, stagione da rivedere" - E’ il dispiacere fatto persona l’allenatore della Robur Gill Voria (nella foto), al triplice fischio del derby di Grosseto. La sua analisi parte da quanto è accaduto in campo. "Loro si sono difesi molto bene, noi abbiamo tirato poco in porta, ma con gli avversari tutti dietro la linea della palla diventa difficile, tutto sommato il pareggio è stato giusto e se quella conclusione di Giannetti fosse entrata. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

