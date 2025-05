Roberto Alesse rinnova la normativa sull' uso delle divise

Roberto Alesse ha recentemente aggiornato la normativa riguardante l'uso delle divise per i funzionari dell'Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questa revisione mira a garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni e a migliorare l'immagine e l'efficienza del personale, riflettendo un impegno costante verso l'adeguamento alle esigenze contemporanee.

La Polizia premia i suoi uomini, il Questore si commuove per Roberto: "Era la mia inseparabile ombra" - La Polizia di Stato celebra oggi il 173° anniversario della sua fondazione. A Foggia la cerimonia si è svolta presso l’Aula Magna della Questura, alla presenza del Prefetto di Foggia, del Questore e delle massime autorità civili, militari e religiose. Tema ispiratore della commemorazione... 🔗 Leggi su foggiatoday.it

Addio al maestro Roberto De Simone, aveva 91 anni - (Adnkronos) – Il musicista, compositore, regista e autore teatrale, musicologo e scrittore Roberto De Simone, studioso dell'espressività popolare della società preindustriale e artefice della riscoperta della musica campana del Settecento, è morto nella serata di domenica 6 aprile all'età di 91 anni nel suo appartamento nel palazzo Ruffo di Castelcicala (detto anche palazzo De Gregorio […]L'articolo Addio al maestro Roberto De Simone, aveva 91 anni proviene da Webmagazine24. 🔗 Leggi su .com

Addio a Roberto De Simone, il maestro che ha reinventato la tradizione - Si è spento a 91 anni, nella sua casa di via Foria a Napoli, il maestro Roberto De Simone, figura centrale e irripetibile della cultura italiana. Dopo una lunga malattia, De Simone è morto domenica sera alle 21.30, assistito dal nipote Alessandro De Simone. Poche settimane fa era stato dimesso dall’ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Sabato sera aveva cenato, era lucido. Domenica si è addormentato per non svegliarsi più. 🔗Leggi su thesocialpost.it