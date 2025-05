Roberta Petrelluzzi | serietà e rigore nel true crime giudiziario senza artifici

Roberta Petrelluzzi si distingue nel panorama del true crime giudiziario per la sua serietà e il rigoroso approccio ai casi trattati, privi di artifici. Insieme a Franca Leosini e Federica Sciarelli, ha contribuito a definire l'identità del genere in Italia, diventando un pilastro indiscusso di Un Giudice, una figura di riferimento nel settore.

Roberta Petrelluzzi: «Mi manca l’Italia da “Un giorno in pretura”» - Il volto dello storico programma Rai, che ritorna l’8 aprile: «I casi giudiziari odierni sono pervasi di cattiveria, non c’è più la bonomia di quelli resi famosi da Steno. Inoltre l’attenzione mediatica spesso fa solo danni, come nella vicenda Avetrana, una sentenza sbagliata».Continua a leggere 🔗Leggi su laverita.info

Roberta Petrelluzzi: "Franca Leosini si faceva trattare da diva. Io sono un po' stron*a". Poi le parole su Sciarelli - Roberta Petrelluzzi è stata intervistata in occasione dei 40 anni di Un giorno in pretura, programma cult della tv italiana dedicato ai casi di cronaca nera italiani. La giornalista è il volto della trasmissione che prima di qualsiasi altra ha raccontato i fatti più terribili del nostro paese... 🔗Leggi su today.it

”Franca Leosini è la diva, io sono più....": Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura a ruota libera - La conduttrice di Un giorno in Pretura si racconta senza filtri e spiega il suo rapporto con le altre signore del true crime italiano, Franca Leosini e Federica Sciarelli. Il true crime televisivo in Italia è sempre stata una questione soprattutto al femminile: tre sono le donne simbolo delle inchieste e dei gialli giudiziari, le cosiddette Signore del Giallo: Franca Leosini, Federica Sciarelli e Roberta Petrelluzzi. 🔗Leggi su movieplayer.it

