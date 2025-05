ritrovate scatole di materiale nazista alla corte suprema argentina

Scoperte sorprendenti alla Corte Suprema argentina: decine di scatole contenenti materiale nazista, tra cui cartoline e fotografie del Terzo Reich, sono state rinvenute negli archivi. Questa scoperta, avvenuta domenica scorsa, solleva interrogativi sulla storia e sulla diffusione dell'ideologia hitleriana in una nazione distante dal teatro bellico europeo.

La scoperta risale alla scorsa domenica: negli archivi della Corte Suprema argentina sono state Ritrovate decine di scatole con al loro interno materiale legato al nazismo. Si tratta di cartoline, fotografie e materiale di propaganda del Terzo Reich. Lo scopo era quello di diffondere l’ideologia hitleriana nel paese sudamericano. Tra i documenti ritrovati, anche migliaia di quaderni appartenenti al partito nazista . alla Corte Suprema argentina ritrovato materiale nazista in archivioI documenti sono stati ritrovati durante l’allestimento di un futuro museo all’interno dello spazio, che dovrà raccontare la storia dell’istituzione giudiziaria. Stando a una prima ricostruzione, i documenti sarebbero entrati in argentina nel 1941, inviati dall’ambasciata tedesca a Tokyo in argentina nel giugno 1941. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quelle storie sovversive e ritrovate - Edvige Campogrande nasce a Bologna il 15 luglio del 1900 e cresce in via Castiglione 7, nel prestigioso palazzo che era stato dei Pepoli e che viene acquistato dal padre Pietro, diventando palazzo Pepoli-Campogrande. Laureatasi in lettere e filosofia, nel 1930 decide di trasferirsi a Parigi per seguire un corso di clavicembalo e lì conoscerà il pittore Luigi Locatelli con cui intraprende una lunga e tormentata storia d’amore. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it