Ritorno alla tradizione Palazzo apostolico riaperto | il cambio di stile del Papa

Città del Vaticano, 12 maggio 2025 – Prende forma lo stile di vita che per un Papa è sempre anche stile di governo, di Leone XIV. Ieri mattina dopo il Regina Caeli, Papa Prevost, alla presenza del Camerlengo Kevin Farrell, del Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, del Sostituto, monsignor Peña Parra, nonché del Segretario per i Rapporti con gli stati monsignor Paul Gallagher e del Reggente della Casa Pontificia, monsignor Leonardo Sapienza, ha riaperto l’appartamento Papale del Palazzoapostolico, rimuovendo i sigilli apposti nel pomeriggio del 21 aprile 2025, in seguito alla morte di Papa Francesco. Pope Leo XIV leads the Regina Coeli prayer from the central loggia of Saint Peter's Basilica at the Vatican City, 11 May 2025. ANSAVATICAN MEDIA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++ (Caeli, preghiera, Papa Leone, San Pietro, Vaticano, fedeli) Un segnale chiaroUn chiaro segnale che, oltre alle insegne classiche del pontificato già esibite al momento della prima uscita pubblica dalla Loggia (mozzetta e stola rossa), Leone voglia riprendere anche un simbolo forte come l’appartamento nel Palazzoapostolico. 🔗Leggi su Quotidiano.net