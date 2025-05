Ritmo primordiale | cosa ci insegnano gli scimpanzÃ© sulla musicalitÃ  umana

Gli alberi maestosi della foresta pluviale si ergono su radici imponenti, che creano piattaforme naturali. Su queste basi, gli scimpanzé utilizzano mani e piedi per tamburellare, trasmettendo messaggi attraverso un linguaggio ritmico che si propaga fino a un chilometro. Questo comportamento non solo sottolinea l'intelligenza degli scimpanzé, ma rivela affascinanti affinità con la musica umana, dimostrando quanto siano complessi e interconnessi i mondi

Gli alberi della foresta pluviale sono sostenuti da enormi radici che formano grandi contrafforti piatti. Su queste superfici gli scimpanzé tamburellano con mani e piedi per trasmettere segnali comunicativi che possono raggiungere anche un chilometro di distanza attraverso le foreste. Il tamburellare degli scimpanzé condivide alcune proprietà ritmiche con la musica umana e, proprio come esistono vari generi musicali, ci sono diversi stili di tambureggiamento negli scimpanzé .Lo studio internazionale, pubblicato su “Current Biologyâ€? e condotto dalla Sapienza, dall’Università di St Andrews e dall’Università di Vienna, ha mostrato che le sottospecie di scimpanzé che vivono su differenti sponde dell’Africa producono ritmi diversi fra loro. Per giungere a questi risultati, gli autori hanno raccolto un dataset unico al mondo sui comportamenti percussivi degli scimpanzé provenienti da foreste pluviali, savane e boschi africani. 🔗 Leggi su Tpi.it

