Ritardi in Albania il sottosegretario Ferro | Abbiamo dovuto fare i conti con l' ostilità di qualche giudice

Sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro, presenta un bilancio sui Centri italiani di permanenza per il rimpatrio in Albania. Nonostante le sfide legate all'ostilità di alcuni giudici, i Centri sono stati avviati in anticipo rispetto agli impegni previsti dal Trattato asilo e immigrazione del 2026. Vediamo come si stanno sviluppando e quali risultati sono stati ottenuti finora.

sottosegretario all'Interno, Wanda Ferro. Qual è il bilancio, finora, dei Centri italiani di permanenza per il rimpatrio in Albania? “Purtroppo Abbiamodovutofare i conti con una evidente ostilità di stampo ideologico da parte di alcuni giudici. Ma, come noto, i Centri in Albania sono stati realizzati anticipando quanto previsto dal Trattato asilo e immigrazione in vigore dal 2026. Senza contare che attendiamo con fiducia la sentenza della Ue sui Paesi sicuri. Dunque la loro piena operatività per la gestione delle procedure accelerate alla frontiera è solo questione di settimane o di mesi. Nel frattempo, proprio su input del Viminale, Abbiamo deciso di utilizzarli come Cpr per assolvere a una funzione altrettanto importante. Dunque nessuno spreco”. La stessa Corte di cassazione ha confermato la legittimità dei Cpr in Albania. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ritardi in Albania, il sottosegretario Ferro: "Abbiamo dovuto fare i conti con l'ostilità di qualche giudice"

